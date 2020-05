The Last of Us Part II – State of Play mit 20 Minuten Gameplay

Mit der neusten State of Play-Show zeigt uns Sony 20 Minuten Gameplay zu The Last of Us Part II. Im Video gibt uns Director Neil Druckmann einen Vorgeschmack auf das Gameplay, die Gegner, Locations und mehr. Gegen Ende des Videos bekommen wir sogar eine bisher noch nicht gesehene Gameplay-Sequenz, in der Ellie sich auf der Suche nach einer Frau namens Nora macht.

Fünf Jahre später

The Last of Us Part II setzt fünf Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils an. Nach einem tragischen Ereignis begibt sich Elli, die mittlerweile 19 ist, auf einen Rachefeldzug. Daher machen wir uns nach Seattle auf, das von zwei verfeindeten Fraktionen besetzt ist. Neben den Infizierten bekommen wir es mit der Washington Liberation Front (WLF) und den Scars zu tun. Letztere sind religiöse Fanatiker, die vor allem mit Pfeil und Bogen aus dem Hinterhalt angreifen, wohingegen die WLF Söldner sind, die gut bewaffnet und ausgebildet sind. The Last of Us Part II erscheint am 19. Juni 2020 exklusiv für die PlayStation 4.

The Last of Us Part II - Exklusive Steelbook Edition [PlayStation 4] (Uncut) "The Last of Us Part II" in der Amazon Exclusive Steelbook Edition

Eine intensive, von starken Charakteren getragene Geschichte, durch das Erfolgsstudio Naughty Dog perfekt inszeniert

Langerwartete Fortsetzung von "The Last of Us" kommt endlich auf PS4

Dank modernster Motion-Capturing werden die Emotionen noch realistischer transportiert

Unberechenbare Begegnungen mit Feinden durch das erstklassige KI-System

Quelle: PlayStation via YouTube