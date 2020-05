Far Cry 5 – Am Wochenende kostenlos spielbar

Mit Far Cry 5 veröffentlichte Ubisoft 2018 den nächsten großen Ableger der populären Open-World-Reihe. Nun zwei Jahre nach Release könnt ihr den Action-Titel temporär vollkommen kostenfrei auf eurem PC konsumieren.

Far Cry 5 bald kostenlos spielen

Die PC-Version von Far Cry 5 ist am kommenden Wochenende kostenfrei spielbar. Vom 29. Mai, 15.00 Uhr bis zum 31. Mai um 18.00 Uhr habt ihr Zugriff auf das gesamte Spiel. Die Free Weekend-Fassung kann bereits jetzt auf UPlay heruntergeladen werden, bevor es morgen dann spielerisch losgehen kann. Wer sich danach für den Kauf des Spiels entscheidet, kann wie gewohnt seinen Speicherstand übernehmen. Passend zur Aktion bietet Ubisoft im hauseigenen Store derzeit alle bisher veröffentlichten Far Cry-Titel mit großzügigen Rabatten an. So könnt ihr auf die Ableger derzeit bis zu 75 % sparen. Zum Ubisoft Store gelangt ihr über folgenden Link.

