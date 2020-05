GOG – Summer Sale 2020 bringt zahlreiche Rabatte

Bevor Valves Vertriebsplattform Steam in Kürze den großen Summer Sale 2020 ausruft, prescht nun Konkurrent GOG vor und bietet Spielern zahlreiche Angebote auf populäre Spieletitel an.

Summer Sale 2020 bei GOG

Ab sofort können Nutzer der Vertriebsplattform aus dem Hause CD Projekt RED von zahlreichen Rabatten profitieren. Bis zum 15. Juni 2020 um 15:00 Uhr rief das polnische Unternehmen den diesjährigen Summer Sale aus. Mitunter dabei 55 % Rabatt auf die Gold Edition von Metro Exodus, Dishonored: Complete Collection zu eine Preis von lediglich 20,99 Euro oder auch Prey in der Digital Deluxe Edition für verlockende 11,99 Euro. Zudem gesellen sich unter anderem Blockbuster wie BioShock Infinite, Baldur’s Gate 2, A Plague Tale: Innocence oder The Serge 2. Zu den Angeboten geht es hier entlang.

Zu den starken Rabatten dürfen Spieler im Rahmen des Summer Sales ebenfalls auf einige besondere Demos zurückgreifen. So stehen euch die Vorabversionen des System Shock Remakes, der Neuauflage von Destroy All Humans! sowie Desperados 3, Cris Tales, Spiritfarer und Vagrus – The Riven Realms kostenfrei zum Download bereit.

Quelle: GOG.com