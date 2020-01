Marvel’s Avengers – Auch dieser Titel wird verschoben

Nachdem uns erst die Nachricht von dem Final Fantasy VII Remake erreicht hatte, wird nun auch Marvel’s Avengers verschoben. Hier müsst ihr euch aber länger gedulden!

Marvel’s Avengers erst im September!

Da haben sich die Entwickler wohl etwas übernommen, denn in einem Brief an die Fans erklären Scot Amos und Ron Rosenberg von Crystal Dynamics, die Gründe für die Verschiebung. Ähnlich wie beim FFVII Remake möchte man den Fans ein besseres Spiel liefern, wofür die Entwickler mehr Zeit benötigen. Möglicherweise könnten auch die großen Triple A Titel für Square Enix ein Dorn im Auge gewesen sein. Final Fantasy VII, Cyberpunk 2077, The Last of Us Part II und und und sind auch auf dem Anmarsch. Eine Verschiebung auf September könnte sich positiv auf die Verkaufszahlen auswirken. Der neue Termin wird der 4. September 2020 sein, vorausgesetzt alles läuft nach Plan. Den gesamten Brief findet ihr auf gematsu.com. Was sagt ihr zu den ganzen Verschiebungen? Hat sich Square Enix übernommen? Mehr zum Spiel könnt ihr hier finden.

Avengers: Endgame [Blu-ray] Walt Disney (05.09.2019)

Blu-ray, Freigegeben ab 12 Jahren

Laufzeit: 182 Minuten

Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Robert Jr. Downey, Chris Evans, Don Cheadle

Französisch, Deutsch, Niederländisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Englisch

Quelle: Gematsu