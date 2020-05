Dead by Daylight – Silent Hill steht im Fokus des nächsten Kapitels

Mit dem asymmetrischen Multiplayer-Titel Dead by Daylight hat Entwickler Behaviour Interactive zuletzt bereits einige interessante Kooperationen geschlossen, die vor allem Horror-Fans begeisterten. Nun gab man auch die Zusammenarbeit mit Konami bekannt, die das Silent Hill-Franchise miteinbezieht.

Pyramid Head in Dead by Daylight

So soll das 16. Kapitel des Action-Titels ganz im Zeichen des einstigen Horror-Franchise Silent Hill stehen. Während zuletzt immer wieder Gerüchte im Netz die Runde machten, dass sich ein weiteres Spiel der Reihe in Arbeit befindet, dürfen sich eingefleischte Fans nun auf ein Wiedersehen mit Heldin Cheryl Mason und Antagonist Pyramid Head in Dead by Daylight freuen. So sollen die beiden Charaktere ab dem 16. Juni auf den Plattformen Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC als spielbare Charaktere Einzug halten. Mit den Kult-Figuren dürfen sich Spieler ebenfalls über die neue Map Midwich Elementary School freuen, die in einem serientypischen, rustikalen Look erstrahlt.

Einen ersten Trailer zum neuen Kapitel könnt ihr euch ebenfalls bereits zu Gemüte führen:

