Games with Gold – Diese Spiele erwarten euch im Juni 2020

Wie gewohnt verschenkt Microsoft jeden Monat aufs neue vier Spiele an die Abonnenten des Online-Services Xbox Live. Nun gab der Redmonder Konzern bekannt, welche Titel im Juni die Spieler erwarten.

Xbox One- und Xbox 360-Spiele im Juni 2020

So können sich Besitzer der aktuelleren Heimkonsole aus dem Hause Microsoft ab dem 1. Juli über den Plattformer Shantae and the Pirate’s Curse freuen. Dieser kann bis zum 30. Juni kostenfrei heruntergeladen werden. Ab dem 16. Juni bis zum 15. Juli steht euch auf der Xbox One ebenfalls Coffee Talk, wo ihr in die Haut eines Barista schlüpft, zum Download bereit.

Zudem gesellen sich zwei Xbox 360-Titel, die dank Abwärtskompatibilität ebenfalls auf der Xbox One konsumiert werden können. In der ersten Monatshälfte erhaltet ihr hier Zugriff auf Destroy All Humans!. Ab dem 16. Juni folgt dann das Actionspiel Sine Mora aus dem Hause Grasshopper Manufacture.

Quelle: Xbox Dynasty