Silent Hill – Die Gerüchte nehmen kein Ende

Konami hat erst vor Kurzem die zahlreichen Gerüchte um ein neues Silent Hill dementiert. Jetzt meldet sich jedoch ein neuer Insider zu Wort, der behauptet, dass sich ein Reboot in Entwicklung befindet – exklusiv für die PlayStation 5. Bei dem Insider handelt es sich um KatharsisT, der zwar bisher unbekannt war, aber im Resetera-Forum von den Admins verifiziert wurde.

Klingt zu gut, um wahr zu sein

Laut KatharsisT arbeiten Sony Interactive Entertainment und Konami zusammen an einem Soft-Reboot, das exklusiv für die PlayStation 5 geplant ist. Viele bekannte Gesichter sind angeblich an den Arbeiten beteiligt. So sollen Director Keiichiro Toyama, Illustrator Masahiro Ito und Komponist Akira Yamaoka mit von der Partie sein. Wenn die Aussagen von KatharsisT stimmen, dann können wir im Laufe der kommenden Monate eine Ankündigung erwarten. Diese Behauptungen sind natürlich mit Vorsicht zu genießen, insbesondere in Hinblick darauf, dass Konami erst vor Kurzem die Arbeit an einem neuen Silent Hill Spiel dementiert hat.

Quelle: Gamingbolt