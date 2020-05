PlayerUnknown’s Battlegrounds – Update bringt Ranglistenmodus auf Konsole

Konsolen-Update 7.2 für PlayerUnknown’s Battlegrounds, bringt euch neben der siebten Season, auch noch einen Ranglistenmodus mit. Was es sonst noch neues gibt, erfahrt ihr hier.

Ist euer Squad gut genug?

Als Squad, müsst ihr in fünf Platzierungsspielen zeigen, wer das Chicken Dinner nach Hause holt. Wer mindestens den Gold-Rang erreicht, kann sich auf exklusive Preise freuen. Das Überlebenstitelsystem wird übrigens durch das Ranglistensystem ersetzt und verschwindet in der Versenkung. Die Modi “TPP Squad” und “FPP Squad”, sowie Optionen für 1-3-Mann-Squads, stehen euch zur Verfügung. Neben dem Rangslistenmodus, wurde auch Balancing an den Waffen vorgenommen. Die Ladezeiten der M416, M16A45 und der SCAR-L wurden dabei erhöht. Auch der Basisschaden, Mündungsaustrittsgeschwindigkeit, Schadenskurven und und und wurden angepasst. Ihr findet die gesamte Übersicht alles Änderungen in den Patch Notes. Auch neue Skins und Items wurden hinzugefügt. Da wäre einmal das Kleidungs-Set Marineoffizier, welches 8 Gegenstände enthält und vom 3.6 bis 1.7 erhältlich ist und zum anderen das PUBD X Twitch Broadcaster Royale Set mit 14 Gegenständen, welches vom 3.6 bis 24.6 zur Verfügung steht. Spielt ihr PUBG auf Konsole?

Quelle: pubg.com