Days of Play – HIER findet ihr die BESTEN Rabatte

Sonys Days of Play haben nun offiziell gestartet und verführen euch nun mit riesen Rabatten auf Hard- und Software. Vom 25.05. – 08.06 wird euer Geldbeutel umd Gnade flehen. Die Highlights habe ich euch schon mal rausgesucht.

Death Stranding für 29.99!

Bei den Days of Play erwarten euch große Rabatte auf Spiele, Konsolen aber auch VR-Bundles. Amazon, Media Markt und Saturn sind Teil der Aktion und locken euch mit den besten Preisen. Unter anderem erhaltet ihr bei Saturn, Death Stranding für 29,99 €, Days Gone für 19,99 € oder auch Doom Eternal für 39,99 €. Wer sich eine PlayStation 4 Pro oder einen neuen Controller kaufen möchte, erhält ein bzw. drei Spiele beim Kauf gratis dazu. Das PlayStation 4 VR Pack gibt es derzeit für 199 € anstatt 289 €. Das Megapack Edition 2 gibt es hingegen für 229 € anstatt 319 €. Dabei spart ihr 90 € bei jedem der beiden Bundles. Für 41,99 € statt 59,99 €, gibt es eine 12 monatige PS Plus Card, um eure Mitgliedschaft zu verlängern. Dies ist also die perfekte Gelegenheit, um eure Spiele-Bibliothek zu erweitern oder sich noch eine PS4 zu sichern, bevor im Winter die PS5 erscheint. Welches Angebot werdet ihr euch holen?

PlayStation Plus Mitgliedschaft | 12 Monate | deutsches Konto | PS4 Download Code Mit PlayStation Plus Mitgliedschaft 12 Monate, erhalten Sie monatlich exklusive Rabatte im PlayStation Store und ausgewählte Spiele ohne zusätzliche Kosten.

Das Herunterladen ist einfach. Nachdem Sie den Kauf abgeschlossen haben, erhalten Sie einen Link auf der Bestellbestätigungs-Seite mit genauen Informationen zum Download. Dieser Link ist auch in Ihrer Spiele & Software Bibliothek gespeichert.

Ihre Freunde haben gerade keine Zeit und Sie haben keine Lust auf Single-Player? Dann stürzen Sie sich mit PlayStation Plus in‘s Abenteuer Online-Multiplayer.

Holen Sie sich jetzt jeden Monat 2 Spiele für PS4. Das sind insgesamt mehr als 24 Spiele im Jahr ohne zusätzliche Kosten. Und sie gehören Ihnen, solange Sie Mitglied sind.

Quelle: Amazon, Media Markt, Saturn