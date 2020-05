Quantic Dream – Detroid: Become Human und Co. schon bald auf Steam

Quantic Dream, die Entwickler von cineastischen Spiele-Dramen wie Heavy Rain und Detroid: Become Human, gaben heute bekannt, dass ihre Spiele schon bald auf Steam verfügbar sein werden. Die ursprünglichen PlayStation-Exklusivtitel waren im letzten Jahr auf dem PC erschienen, zunächst ausschließlich für User des Epic Games Stores. Jetzt soll auch diese Exklusivität aufgehoben werden.

Quantic Dream auf Steam

Heavy Rain, Detroid: Become Human und Beyond: Two Souls werden ab dem 18. Juni 2020 via Steam verfügbar sein. Das gab das gefeierte Entwicklerstudio hinter diesen Spiele-Dramen heute offiziell bekannt. Nach einer einjährigen PC-Exklusivität des Epic Game Stores, wird das Trio der Quantic Dream-Titel nun endlich auf Steam spielbar sein. Und das tatsächlich schon etwas früher als man es erwartet hatte. Bislang kann man sich lediglich die Steam-Seiten der Videospiele anschauen, Demo-Versionen gibt es noch nicht. Im Folgenden findet ihr die betreffenden Links:

Alle Titel unterstützen die Steuerung mit Maus und Tastatur. Außerdem sollen 4K Auflösung und 60fps möglich sein.

Heavy Rain (PC) Der zuvor nur für PlayStation-Konsolen verfügbare Klassiker ist jetzt auch für PC erhältlich, mit atemberaubender Grafik in 4K-Auflösung

Schlüpfen Sie in die Rolle von vier verschiedenen Charakteren, die auf der verzweifelten Suche nach einer vermissten Person eigenen Spuren folgen

Der Spielbildschirm enthält keinerlei komplizierte Anzeigen, was ein tiefes Eintauchen in die Geschichte erleichtert

Bonus: Zusätzlich zum Spiel gibt es ein exklusives Artbook "The Art of Heavy Rain" und Heavy Rain & Quantic Dream Games Sticker

