Halo: The Master Chief Collection – Public Test von Halo 3 in naher Zukunft

Laut den Entwicklern von 343 Industries soll der öffentliche Test der PC-Version von Halo 3 in der ersten Hälfte des Junis beginnen. Damit steht bereits der nächste Titel der Halo: The Master Chief Collection in den Startlöchern. Geht man von den bisherigen öffentlichen Testversionen der anderen Halo-Teile aus, lässt sich ein Release-Fenster für Halo 3 erahnen. Mehr dazu erfahrt ihr im Folgenden!

Die Halo: The Master Chief Collection wächst weiter

Mittlerweile sind schon bald die Hälfte aller zu erwartenen Titel der Master Chief Collection erschienen. Nach Halo: Reach, Halo: Combat Evolved und Halo 2 steht nun der dritte Teil der Saga in den Startlöchern. Laut einem offiziellen Blogpost der Entwickler von 343 Industries wird eine öffentliche Testversion des “finalen” Teils der Ur-Trilogie bereits in der ersten Hälfte des Junis verfügbar sein. Dafür arbeiten derzeit alle Entwickler des Studios daran, dass die besagte Testversion so optimal wie möglich laufen wird. Wenn ihr auch unter den Ersten sein wollt, die Halo 3 auf dem PC antesten dürfen, so müsst ihr euch vorher beim Halo Insider Programm registrieren.

Vergleicht man diese Ankündigung, mit ähnlichen Nachrichten bezüglich Halo 2 oder Halo: Combat Evolved, so lässt sich ungefähr erahnen, wann wir mit einem offiziellen Release des dritten Teils zu rechnen haben. Läuft es hier genauso wie bei den restlichen Teilen der Halo: The Master Chief Collection, könnte uns Halo 3 bereits Ende Juni erwarten. Zu den größten Features der Neuauflage zählen wohl eine mögliche 4K UHD Auflösung und eine HDR-Option.

Quelle: halowaypoint.com