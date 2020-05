Halo: The Master Chief Collection – Halo 2 wird im Verlauf der nächsten Woche hinzugefügt

343 Industries, die Entwickler der Halo: The Master Chief Collection, haben offiziell angekündigt, dass Halo 2: Anniversary am 12. Mai 2020 für den PC erscheinen soll. Damit gesellt sich der ursprüngliche zweite Teil der Reihe zu Halo Reach und Halo: Combat Evolved. Was die Anniversary Edition so alles mit sich bringt, erfahrt ihr im Folgenden.

Ein wahres Juwel für die Master Chief Collection

Es ist offiziell. Halo 2: Anniversary wird am 12. Mai 2020 für den PC erscheinen, als Teil der Master Chief Collection. Damit kehrt ein wahrer Meilenstein der Shooter-Geschichte zurück. Denn damals, im Jahre 2004, war es ein absolutes Novum im Verlauf einer Kampagne aus zwei komplett verschiedenen Perspektiven zu spielen, die schließlich gekonnt zu einer einzelnen verwoben wurde. Dank der Anniversary Edition könnt ihr ab nächster Woche in Erinnerung schwelgen. Wie auch schon bei der Neuauflage von Combat Evolved, werdet ihr auch bei Halo 2 die Möglichkeit haben, zwischen der Originalen und der aufpolierten Grafik zu wechseln.

Hinzu kommt noch der gesamte Multiplayer-Modus, samt aller Karten. Sieben davon wurden sogar eigens neu gestaltet, die restlichen 25 befinden sich in ihrem Urzustand. Die Master Chief Collection wird über die Zeit mit allen Halo-Spielen der Ego-Shooter-Reihe ausgestattet werden. Bislang sind Halo: Reach und Halo: Combat Evolved verfügbar. Bis zum Ende des Jahres soll mit Halo 4 der “letzte” Teil der Sammlung veröffentlicht werden. Nach einem aktuellen Bericht der Entwickler sind auch Halo 3 und Halo 3: ODST so gut wie fertig.

Quelle: xbox.com