Call of Duty: Warzone – Erhaltet kostenlose In-Game Belohnungen!

Einige der besten Call of Duty: Warzone-Spieler der Welt haben sich versammelt, um am heutigen Tage ein Turnier auszufechten. Dabei gibt es für die Teilnehmer glatte 10.000 $ zu verdienen. Aber auch wir als Zuschauer kommen auf unsere Kosten, denn solltet ihr einschalten, erhaltet ihr kostenlose Items fürs reine Zuschauen. Mehr dazu erfahrt ihr im Folgenden.

Call of Duty: Warzone-Turnier

Am heutigen Nachmittag ging das CDL Warzone Weekend an den Start, indem sich 48 professionelle Spieler in je 12 Teams gegeneinander messen, um 10.000 $ zu gewinnen. Mit dem Ereignis geht für uns Normalsterbliche gleichzeitig ein neues Reward-System online, welches doppelte Erfahrungspunkte, Embleme, Sprays und animierte Calling Cards bereit hält. Das Beste daran: Ihr müsst nicht einmal selber spielen, um diese Belohnungen abzugreifen. Alles was ihr dafür tun müsst, ist dem Live-Turnier zuzuschauen, welches über die Call of Duty League Webseite oder die offizielle Companion App zu sehen ist. Vorher solltet ihr euren Activision Account mit eurem jeweiligen Plattform-Account verbinden. Sofern ihr das gemacht habt, erwartet euch spannende Action und gratis Loot. Das Turnier hat heute Nachmittag begonnen und wird über den Verlauf des Abends ausgetragen, also worauf wartet ihr noch?

Vor kurzem haben sich die Entwickler von Infinity Ward ausführlich über die Cheater-Plage ihres Battle Royale-Shooters ausgelassen und erklärt inwiefern sie die Maßnahmen gegen diese verschärfen möchten.

Angebot Call of Duty: Modern Warfare - [Xbox One] Leider haben wir keine Beta-Codes mehr. Bitte warten Sie auf die Open Beta, die am 21. September auf Xbox One und am 19. September für PS4 startet.

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 18 Jahren

Quelle: callofdutyleague.com