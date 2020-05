Final Fantasy XIV – Hier könnt ihr das Spiel gratis abstauben

Wer bisher gezögert hat sich mit dem beliebten MMORPG Final Fantasy XIV außereinander zu setzen, könnte jetzt die beste Gelegenheit dazu haben. Denn bis zum 26. Mai 2020 könnt euch ihr die Starteredition kostenlos im PSN Store sichern. Diese umfasst sämtliche Gebiete, Quests und Funktionen von A Realm Reborn und geht bis zur Levengrenze 50.

Greift euch einen Chocobo in Final Fantasy XIV

Ihr wolltet schon immer im Mittelpunkt einer großartig-epischen Geschichte stehen? Das Abenteuer in Eorzea macht es möglich. Die liebevoll erzählte Hauptstory reißt euch und eure Gefährten mit auf eine spannende Reise im Kampf gegen die drohende Finsternis und böse Mächte. Der Clue daran ist, dass ihr euch auf keine Klasse festlegen müsst, da euer Charakter diese jederzeit außerhalb von Kämpfen und Instanzen wechseln kann. So könnt ihr euch nach Lust und Laune austoben und eure Spielerfahrung immer wieder verändern. Für Spieler denen andere MMOs gern mal zu langweilig werden, könnte dieses aufgrund der sehr lebendig und lesearm erzählten Geschichte und den vielen Freiheiten, die man als Spieler so genießt, trotzdem einen Blick wert sein.

Final Fantasy XIV Complete Edition [PS4] Inkl. das Hauptspiel "Final Fantasy XIV: A Realm Reborn"

Inkl. die Erweiterung "Final Fantasy XIV: Heavensward"

Inkl. die Erweiterung "Final Fantasy XIV: Stormblood"

30 Tage Spielzeit

