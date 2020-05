Bioshock – Mysteriöse Teaser Webseite aufgetaucht

Vor Kurzem ist eine mysteriöse Teaser Webseite aufgetaucht mit dem Namen There’s always a lighthouse. Fans der Bioshock Reihe werden den Satz aus Bioshock Infinite wiedererkennen. Auf der Webseite ist ein heller Stern am unteren Bildschirmrand zu sehen und um ihn herum weitere kleine Sterne. Das ganze sieht verdächtig nach einem Weltraum-Setting aus. Auf dem Tab ist zusätzlich stay tuned zu lesen. Wenn wir die Zeichen also richtig deuten, wird es ein neues Bioshock geben.

Open World?

Anfang des Jahres hatte das Studio Cloud Chamber bereits einen neuen Lead Designer gesucht. In diesem Ausschreiben deutete man auch darauf hin, dass man an einem neuen Bioshock arbeite und es anders als vorher eine Open World bekommen solle. Wir halten also fest: Es wird sehr wahrscheinlich ein neues Bioshock geben. Eventuell bekommt es dieses Mal ein Weltraum-Setting (z.B. eine Weltraumstation?) und zudem könnte es erstmals eine Open World erhalten. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Quelle: theresalwaysalighthouse, SegmentNext