Street Power Football – Kommt hier die Alternative zu Volta?

Der Volta-Modus in FIFA ist durchaus beliebt bei den Fans, ein vollwertiges FIFA Street kann es jedoch nicht wirklich ersetzen. Das probieren nun Maximum Games und SFL Interactive mit Street Power Football, oder wie es in den USA heißen wird Street Power Soccer, einem Action Arcade-Sporttitel.

Fiese Fummler in Street Power Football

Das Spiel kommt gleich mit mehreren Spielmodi daher, welches die Herzen von Trickshot-Künstlern und Superdribblern höher schlagen lassen wird. 3vs3-Partien, 1vs1 Panna-Käfigmatches, Freestyle tanzen mit Ball, Trickshots und ein “Become King” Storymodus sollen für allerhand Abwechslung sorgen. Grafisch wird sich das Spiel in einem Mix aus realistischer Optik und Comicstyle präsentieren. Die Köpfe der Spieler sind dabei etwas groß geraten, was für einen humoristischen Effekt sorgt. Die FIFA Volta-Alternative soll im Sommer diesen Jahres für PC, PS4, Xbox One und Switch erscheinen.

