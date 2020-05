Ghost of Tsushima – Kampagne soll bis zu 50 Stunden Spielzeit bieten

Die Neuigkeiten um den kommenden PlayStation exklusiven Titel Ghost of Tsushima reißen nicht ab. Im jüngsten Interview der Entwickler mit der Webseite Voxel wurde erstmalig die zu erwartende Spielzeit des Japano-Epos thematisiert und die hat es anscheinend mit bis zu 50 Stunden in sich! Mehr dazu erfahrt ihr im Folgenden.

Im Interview mit Voxel sprachen die Entwickler von Sucker Punch erstmalig über die ungefähre Spielzeit ihres neusten Titels. Laut Nate Fox, dem Creative Director, werdet ihr zwischen 30 und 50 Stunden brauchen um Ghost of Tsushima durchzuspielen. Dabei hängt die Spielzeit, wie bei allen Rollenspielen dieser Art, zum Teil vom Spieler selbst ab. Denn abseits der Hauptstory erwartet euch eine riesige Welt, die es zu erkunden gilt, gespickt von Nebenquests. Tsushima Island, der Hauptschauplatz der Ereignisse, soll laut Fox zum Erkunden einladen. Immerhin stellt die Welt der Samurai-Simulation, die bislang größte des Entwicklerstudios dar. Das was ihr zuletzt im Gameplay-Material der State of Play zu sehen bekommen habt, soll nur einen Bruchteil der gesamten Spielwelt ausmachen. Doch was bringt eine große Spielwiese, ohne ausreichende Inhalte? Fox gibt diesbezüglich Entwarnung:

Tsushima Island covers the biomes you can find on mainland Japan, from snowy mountains to bamboo forests, to waterfalls and rolling grasslands, it’s all there. We want to give enough stuff to keep it electrifying for the player. We didn’t want to make a huge map and have nothing on it. So it’s packed with people, items, and stories to explore.