Ghost of Tsushima – Neuer Trailer zeigt Kampfsystem und Open-World

Sony hat gestern bei der State of Play einen umfangreichen Trailer zu Ghost of Tsushima gezeigt. Ganze 18 Minuten Gameplay sind darin zu sehen, Jason Connell von Sucker Punch Productions kommentiert dabei das Spielgeschehen. Es wurden zahlreiche Details zur Welt gezeigt und wie diese funktioniert. Aber auch haben wir einen Einblick in das Kampf -und Stealth-System bekommen.

Ghost of Tsushima: Ein japanischer Hauch von Assassin’s Creed

Der Wind spielt in der malerischen Landschaft von Ghost of Tsushima eine große Rolle. Dieser fungiert quasi als Navigationssystem. Außerdem weisen die Vögel auf geheime Ort in der Umgebung hin und dabei lässt sich die Welt frei bereisen. Schneller geht das natürlich mit einem Pferd. Ein tieferen Blick konnte man in das Kampfsystem erhalten. Hier scheint es viel auf Timing anzukommen. Im Trailer sieht man wie der Hauptcharakter Angriffe abblockt und kontert. Zudem liefert ein Bogen die nötige Unterstützung für den Fernkampf. Zimperlich geht es im alten Japan aber nicht gerade zu. Abgetrennte Gliedmaßen oder Blutfontänen sind hier keine Seltenheit. Zusätzlich wurde eine Schleichpassage gezeigt. Hier infiltriert der Protagonist ein Lager und schleicht unter anderem über Dächer. Von oben kann dieser dann lautlose Kills durchführen. Auch ein Gadget, eine Art China-Böller, wurde angewendet. Zuletzt zeigte man auch noch einen Fotomodus, der mit zahlreichen Filtern daherkommt. Das Game erscheint am 17. Juli für die Playstation 4.

Ghost of Tsushima - Standard Edition - [PlayStation 4] Jin Sakai muss mit den Samuraitraditionen brechen, den Weg des Geisteseinschlagen und einen unkonventionellen Krieg um die Freiheit von Tsushima führen.

In diesem Open-World-Action-Adventure durchstreifst du riesige Landschaften und weites Gelände, um komplexe Charaktere zu treffen, auf alte Sehenswürdigkeiten zu stoßen und die verborgene Schönheit von Tsushima zu entdecken.

Fordere Gegner in packenden Samuraikämpfen mit deinem Katana heraus, meistere den Bogen gegen ferne Bedrohungen und entwickle Tarntaktiken.

Jetzt vorbestellen und Boni sichern:- Digitaler Mini-Soundtrack von Ghost of Tsushima, Dynamisches Design „Ghost of Tsushima – Jin“ und Avatar „Ghost of Tsushima – Jin“

Quelle: Sony via Youtube