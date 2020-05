Little Town Hero – Neuer Trailer zeigt das Kampfsystem

NIS America hat frisches Gameplay-Material zum bald erscheinenden Little Town Hero veröffentlicht.

Einblicke ins Kampfsystem

Der neuste Gameplay-Trailer zum Actiontitel Little Town Hero thematisiert das Kampfsystem und gibt neue Einblicke in die actiongeladenen Auseinandersetzungen auf PlayStation 4. Der Spieler schlüpft dabei in die Rolle von Held Axe, der sein Dorf gegen fiese Monster verteidigen muss. Dafür hat er nicht nur einzigartige Fähigkeiten an der Hand, sondern kann auch auf die Unterstützung der Dorfbewohner zählen.

Little Town Hero erschien bereits im Oktober 2019 für Nintendo Switch und soll am 26. Juni 2020 auch für PlayStation 4 nachfolgen.

Quelle: NIS America