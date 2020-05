Outriders – Square Enix will monatlich Gameplay streamen

Neuigkeiten um Outriders, den neuesten Titel der Entwickler von People Can Fly, waren bislang rar gesät. Doch damit soll schon bald Schluss sein. Die Publisher von Square Enix gaben heute bekannt, dass sie einen monatlichen Stream planen, der den kooperativen Rollenspiel-Shooter Stück für Stück vorstellen soll. Das Ganze soll am 28. Mai 2020 an den Start gehen. Mehr dazu erfahrt ihr im Folgenden.

Die Entwickler von People Can Fly wagen sich mit Outriders in ein heiß umkämpftes Genre: Die kooperativen Rollenspiel-Shooter. Wie genau sie sich mit ihrem Titel in diesem hochkarätig besetzen Genre durchsetzen wollen, war bislang noch recht unklar. Abseits des Grundlegenden Spielkonzepts und einer kleinen Vorschau auf die spielbaren Charaktere, gab es nicht allzu viel vom Titel sehen. Square Enix möchte dem jetzt ein Ende bereiten und kündigte heute an, einen monatlichen Livestream auf die Beine stellen zu wollen. Ab dem 28. Mai sollt ihr mit Gameplay-Material und allerlei konkreten Informationen zu Outriders versorgt werden, das Ganze natürlich via dem offiziellen Twitch-Channel von Square.

With the cancellation of some of gaming’s biggest events of the year, we’ve looked for new ways to share news about Outriders with players. We’re really excited to present new details of what we’re working on every month from this point forward with the Outriders Broadcasts.