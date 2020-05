Fortnite – Im Sommer bekommt ihr einen kompletten Film von Christopher Nolan zu sehen

Dass der omnipräsente Battle Royale-Shooter Fortnite mittlerweile eine Plattform für die neuesten Kinofilm-Trailer ist, dürfte bereits den meisten unter euch bekannt sein. Im kommenden Sommer möchten das Entwicklerteam des Dauerbrenners allerdings noch einen draufsetzen und ganze Blockbuster ausstrahlen. Für die Premiere ist einer der gefeierten Filme aus der Feder von Christopher Nolan geplant. Mehr dazu erfahrt ihr im Folgenden!

Kinoflair in Fortnite

Größere cineastische Events gehören mittlerweile zum Alltag von Fortnite. Spätestens seit dem Event zum aktuellsten Star Wars-Streifen, verschmelzen im Battle Royale-Shooter allmählich Film-/ Musik-Events und Spiel zu einer Masse. So kommt es, dass der neueste Trailer zum kommenden Film von Christopher Nolan, Tenet, in Fortnite seine Premiere feierte. Seit heute morgen, läuft der Trailer einmal pro Stunde Ingame. Doch das soll nicht der einzige Nolan-Content sein, der euch in der nächsten Zeit erwarten wird. In diesem Sommer soll ein Film des gefeierten Regisseurs in seiner vollen Gänze ausgestrahlt werden – und das innerhalb eines Videospiels. Damit würde der Battle Royale-Shooter Geschichte schreiben, denn so etwas gab es noch nie! Bislang ist noch nicht bekannt um welchen Nolan-Streifen es sich handeln wird. Ideale Kandidaten wären natürlich Filme wie Inception, Interstellar und Dunkirk.

Insbesondere in den kinolosen Zeiten der Corona-Pandemie könnte dieser Schachzug der Fortnite-Entwickler eine willkommene Abwechslung zum Anti-Sozialen Alltag sein.

Grab a front row seat in Party Royale for a world premiere! Catch the latest trailer for Christopher Nolan’s @TENETFilm at the top of every hour on the big screen starting at 8 PM ET. ʇnO sunᴚ ǝɯı⊥ ǝɹoɟǝq ʇı ǝǝS pic.twitter.com/ZiNfxaRQ7U — Fortnite (@FortniteGame) May 21, 2020

