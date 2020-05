Far Cry 6 – Neuer Teil noch im laufenden Geschäftsjahr?

Gerüchten zufolge erscheint Far Cry 6 noch im laufenden Geschäftsjahr, also bis spätestens März 2021. Aus dem jüngsten Finanzbericht von Ubisoft geht hervor, dass das Studio noch mindestens ein unangekündigtes AAA-Spiel veröffentlichen wird. Branchen-Insider behaupten, dass es sich dabei um den sechsten Teil der Shooter-Reihe Far Cry handeln wird. Anfang des Jahres gab es schon mehrere Gerüchte um ein Far Cry 6. Ubisoft selbst hält sich dazu bisher bedeckt.

Das erwartet uns noch bis zum 31. März 2021

Wenn man sich den Finanzbericht anschaut, scheint Ubisoft bis zum 31. März 2021 noch einiges für uns parat zu haben. Neben dem bisher unangekündigten AAA-Titel können wir uns auf Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine und Gods & Monsters freuen. Der nächste Assassinen-Ableger erscheint Ende 2020. Wann die übrigen Games erscheinen, ist bisher nicht bekannt. Doch bereits jetzt kann Ubisoft einen Rekord für Valhalla vermelden: Der Ankündigungs-Trailer verzeichnet mehr als 100 Millionen Zugriffe und ist damit das am meisten geschaute Video des Publishers.

Quelle: Ubisoft