F1 2020 – Erster Gameplay-Trailer veröffentlicht

Fans der Formel 1 haben es zur Zeit nicht leicht. Die Situation rund um COVID-19 erlaubt momentan keine Rennen in der Königsklasse. Allerdings gibt es positive Nachrichten, was das offizielle Videospiel angeht. Denn Codemasters hat einen neuen Trailer zu dem Spiel veröffentlicht. Dieser offenbart erste Gameplay-Szenen und gewährt uns Einblicke in spannende Duelle und einige optische Veränderungen.

F1 2020 kommt mit einigen Neuerungen daher

Der Gameplay-Trailer zeigt interessante Kopf-an-Kopf-Duelle und Regenrennen. Die sehen auch optisch sehr ansprechend aus. Das gilt auch für die Fahrer, die auch in der Nah-Ansicht äußerst detailliert ausfallen. Zudem fällt auf, dass die Siegerehrungen neue Animationen spendiert bekommen haben. Hier herrschte seit Jahren Stagnation. Auch Szenen aus der Formel 2 werden darin gezeigt. Die ist nämlich auch wieder dabei und erhält auch vollwertigen Einzug in den Karrieremodus. Anders als im Vorgänger kann man hier also auch eine ganze Saison in der F2 fahren. Allerdings sehen wir hier zunächst die Autos aus der 2019er Saison, die aktuellen Autos folgen per Update. Die Königsklasse ist dagegen wie gewohnt vom Start an mit den neuesten Wagen spielbar. F1 2020 enthält auch wieder zahlreiche klassische Fahrzeuge. Zudem wird es eine Schumacher-Deluxe-Edition geben, die einige von Schumachers erfolgreichsten Boliden umfasst. Das Spiel erscheint am 10. Juli für PC, PS4, Xbox One und Google Stadia.

F1 2020 Schumacher Deluxe Edition mit Schumacher Steelbook [Limited Edition] (exklusiv bei Amazon.de) (PS4) Langersehnte F1-Splitscreen-Action: Liefere dir mit Familie und Freunden hitzige Kopf-an-Kopf-Rennen

Sichere dir die In-Game-Extras der 70 Jahre F1-Edition und feiere die Spitzenkarriere von Michael Schumacher mit legendären Zusatzinhalten!

Fahre erstmals auf den brandneuen Strecken Zandvoort und Hanoi

Enthält die F1 2020 Schumacher Deluxe Edition und zusätzlich ein "Schumacher"-Steelbook

Quelle: Codemasters via Youtube