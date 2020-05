Eine Reise ins Land der Pharaonen – Die besten Games mit Ägypten-Thematik

Spätestens seit dem Aufbauspiel „Pharao“, das Ende der Neunziger Jahre auf den Markt kam, basteln Videospielentwickler in aller Regelmäßigkeit an immer neuen Produkten, die Gamer auf eine Reise ins alte Ägypten mitnehmen. Die Genres könnten dabei nicht unterschiedlicher sein. Von Point-and-Click bis hin zum Strategie-Adventure, wir stellen einige der interessantesten Spiele mit Ägypten-Thematik vor.

Builders of Egypt – vielversprechendes Aufbau-Strategiespiel

Das Aufbau-Strategiespiel ist zwar noch nicht als Vollversion verfügbar, wir berichteten aber bereits im März davon, dass es für Neugierige bereits als Early-Access-Version auf Steam erhältlich ist. Das Game wurde von Strategy Labs entwickelt. Herausgeber sind die polnischen Studios CreativeForge Games und PlayWay. Dank der Beschreibung zu „Builders of Egypt“ lässt sich das Game schon zeitlich verorten. Demnach beginnt die Story in der prädynastischen Zeit. In den Epochen der Prädynastik bilden sich historisch bedeutsame Kulturen wie die Naqada-Kultur heraus. Das Ende des Spiels wird von dem Tod Kleopatras VII. gekennzeichnet.

Schon allein der Gratis-Prolog auf Steam kann sich über 80 Prozent positive Reviews freuen und setzt die Messlatte für die Vollversion weiter nach oben. Fans des über 20 Jahre alten „Pharao“ erkennen mit Sicherheit etliche Parallelen. Trotzdem schafft es „Builders of Egypt“ sich neu zu definieren. Man darf also gespannt sein.

Ankh – unterhaltsames Point-and-Click-Adventure

Wer alle Teile von „Monkey Island“ auswendig kennt, hat sich mit Sicherheit auch an „Ankh“ versucht. Obwohl das kurzlebige Point-and-Click-Adventure nicht an das Niveau des Klassikers von LucasArts herankommt, überzeugt es doch durch seinen bissigen Humor, knifflige Rätsel und eine spannende Story. Das von dem deutschen Studio Deck13 entwickelte Spiel dreht sich um den tollpatschigen Assil, der während einer Pyramiden-Party versehentlich den Frieden des Skarabäenkönigs stört und daraufhin mit einem Fluch belegt wird. Ein wildes Abenteuer durch Kairo nimmt seinen Lauf. Auch die beiden Nachfolger „Ankh: Herz des Osiris“ und „Ankh: Kampf der Götter“ versprechen eine Menge Spielspaß.

Book of Dead – spannendes Slotgame mit Bonus-Feature

Das Slotspiel „Book of Dead“ nimmt den Spieler mit auf eine abenteuerliche Entdeckungstour in die geheimnisvolle und sagenumwobene Welt des altertümlichen Ägyptens. Symbole wie Pharaonen und alte Schriftstücke sorgen für eine passende Atmosphäre. „Book of Dead“ kann im Casino online gespielt werden. Nach Angaben des preisgekrönten Glücksspielanbieters Mr. Green ist das Bonusspiel, das aus zehn Freispielen besteht, ein ganz besonderes Feature des Slots. Der Unterhaltungsfaktor ist dementsprechend hoch.

Assassin’s Creed Origins – im Alten Ägypten als Ordnungshüter unterwegs

„Assassin’s Creed Origins“ ist der erste Teil der beliebten Spielereihe, der im Alten Ägypten angesiedelt ist. Bei dem Action-Videospiel von Ubisoft schlüpft man in die Rolle des jungen Bayek, der als Ordnungshüter, Medjau genannt, versucht, sein Land zu beschützen. Dank der Third-Person-Perspektive ergeben sich sensationelle Bilder des Protagonisten. Dabei bleibt es ein Single-Action-Abenteuer, einen Mehrspielermodus gibt es hier nämlich nicht.

Das Alte Ägypten fasziniert viele Spieleentwickler auf der ganzen Welt und findet sich daher oft als thematischer Aufhänger für diverse Games wieder. Mit „Builders of Egypt“ können Strategen ihr eigenes antikes Reich aufbauen. In „Ankh“ muss man in Kairo spannende Rätsel lösen, um sich von einem gefährlichen Fluch zu befreien und in „Assassin’s Creed Origins“ wird man dazu verpflichtet, seine Landsleute zu beschützen.