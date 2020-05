The Elder Scrolls Online – Neuer Trailer zur Greymoor-Erweiterung

Fürchtet das Schwarze Herz von Skyrim! Diesen Titel trägt der neu erschienene Trailer zur kommenden Greymoor-Erweiterung. Damit wird das jahresumfassende Abenteuer ‘Das Schwaze Herz von Skyrim’ fortgeführt. Diesmal erhebt sich ein uraltes Böses und eine abscheuliche Armee marschiert aus dem Untergrund auf die Nord des westlichen Himmelsrand zu.

Ein schauriges Abenteuer

The Elder Scrolls Online: Greymoor setzt die epische Erzählung, die mit dem DLC Harrowstorm begonnen hat und sich über das gesamte Jahr erstreckt, nun fort. Waren es vorher noch Drachen, ist es diesmal ein mächtiger Vampirfürst, den ihr davon abhalten müsst, Tamriel zu versklaven. Die Erweiterung Greymoor erscheint am 26. Mai 2020 für PC und am 09. Juni 2020 für Xbox One und PlayStation 4.

The Elder Scrolls Online: Greymoor - Collectors Edition [Windows] Hinweis: Das Collectors Edition Upgrade enthält das Kapitel Greymoor. Basisspiel, Morrowind, Summerset und Elsweyr sind nicht enthalten!

Diese Edition beinhaltet ausschließlich ein Upgrade auf das Kapitel Greymoor

Enthält eine hochwertige Statue und Sammlermünzen

Greymoor Steelbook und Greymoor Spielkarte

Bonus: Ein Monat ESO Plus

Quelle: Bethesda via YouTube