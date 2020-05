Immortal Realms: Vampire Wars – Veröffentlichung angekündigt

Publisher Kalypso Media und Entwickler Palindrome Interactive kündigten heute den offiziellen Veröffentlichungstermin für ihr Projekt Immortal Realms: Vampire Wars an. Am 28. August 2020 soll es soweit sein. Erscheinen wird das Ganze für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.

Das erwartet euch bei Immortal Realms: Vampire Wars

Das Gameplay des Spiels ist eine Kombination aus rundenbasierten Kämpfen und Imperiums-Management in einer düsteren Vampir-Welt. Der Spieler wählt einen von drei mächtigen Vampirclans: Dracul, Moria und Nosfernus, mit völlig unterschiedlichen Spielstilen durch einzigartigen Fähigkeiten, Einheiten und Gebäuden.

Desweiteren erwarten euch folgende Features (Steam):

Die Wahrheit offenbart sich: Lüfte die Geheimnisse von Nemire und erlebe eine spannende Geschichte voller unerwarteter Wendungen, in der du die Geschicke von vier mächtigen Vampiren über 12 detailliert gestaltete Missionen begleitest.

