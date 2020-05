Trollhunters: Defenders of Arcadia – Spiel zur Netflixserie angekündigt

Wer schon immer mal als Jim Lake aus der beliebten Netflixserie Trollhunters die Stadt Arcadia unsicher machen wollte hat wohl bald die Gelegenheit dazu. Denn am 25. September 2020 wird das Plattform-Action-Adventure Trollhunters: Defenders of Arcadia für Playstation 4, PC, Xbox One und die Nintendo Switch erscheinen. Die ursprüngliche Geschichte stammt aus der Feder von Guillermo del Toro, der unter anderem die Drehbücher für die Hobbit-Filme, Crimson Peak, Shape of Water und Hellboy schrieb.

Hüter und Jäger der Trolle in Trollhunters

Ihr schlüpft in die Rolle von Jim Lake, dem Träger des Amulettes von Merlin und sowohl Jäger als auch Beschützer der Trolle. Erkundet das Trollhunter Universum während ihr eure Fähigkeiten und eure Rüstung levelt. Bekannte Gesichter aus der Serie dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Wer das Ganze nicht allein erleben will, kann im lokalen Koop-Modus als Claire gemeinsam dem Abenteuer entgegen sehen. Wer die Serie kennt wird sich ebenfalls über die bekannten Synchronsprecher freuen, die für das Spiel abermals eingeladen wurden.

Quelle: YouTube