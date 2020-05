Ghost of Tsushima – Gameplay im State of Play diese Woche

Der Release von Sucker Punchs Samurai Action Game Ghost of Tsushima steht kurz bevor. Noch in dieser Woche werdet ihr aber weiteres Gameplay zu sehen bekommen.

Es dauert nicht mehr lange, bis ihr in der Rolle von Jin die mongolischen Invasoren von eurer japanischen Insel vertreiben müsst. Was es bisher zu sehen gab, konnte schon beeindrucken, doch Sony möchte vor dem Release nochmal nachlegen.

Und daher wird es am Donnerstag den 14. Mai um 22:00 Uhr einen weiteren State of Play Stream zu sehen geben. Hier erwarten euch dann etwa 18 Minuten frisches Gameplay zum kommenden Exklusivtitel.

Mehr als das, wird es aber definitiv nicht geben. Wer also auf Playstation 5 News wartet, wird diese hier nicht bekommen. Ab dem 17. Juli werdet ihr dann selber spielen können, und euch in die Schlacht gegen den Kahn stürzen.

State of Play’s next episode is dedicated to Ghost of Tsushima: https://t.co/RnNIBAUKQb

Tune in Thursday at 1pm Pacific time pic.twitter.com/5kPGGl1WeH

— PlayStation (@PlayStation) May 12, 2020