Ghost of Tsushima – Samurai Action kommt im Juni

Lange hat es gedauert, doch endlich haben wir ein Release Termin für Sucker Punch’s Ghost of Tsushima. Ihr dürft eurem Schwert schon mal den Feinschliff verpassen.

Sucker Punch hat viele Playstation Fans hungrig gemacht, auf deren neues Action Adventure im feudalen Japan. Die ersten Trailer sahen schon sehr beeindruckend aus, sodass einige schon befürchteten, der Titel würde nicht mehr für Playstation 4 erscheinen.

Jetzt gibt es aber endlich Gewissheit, denn der Release Termin wurde nun offiziell angekündigt. Demnach soll es am 26. Juni soweit sein und Fans werden gegen die mongolischen Invasoren kämpfen können. Und natürlich gibt es nicht nur eine Version des Spiels.

Die Collectors Edition enthält dabei das Spiel inklusive Steelbook, Stoffkarte, Kriegsbanner, Sakai Maske mit Standfuß, Furoshiki Tuch, 48 seitiges Mini Artbook, Samurai PS4 Theme, Hero of Tsushima Skin Set, Ingame Items und Directors Kommentar.

Die Special Edition enthält nur das Spiel mit Steelbook, ein digitales Artbook sowie die Ingame Items, Hero of Tsushima Skin Set sowie den Soundtrack, einen Avatar und das PS4 Theme als Preorder Bonus.

Today we revealed the #GhostOfTsushima Special Edition and Collector’s Edition, or if you prefer to go digital, the Standard and Digital Deluxe Editions!

Pre-order starting now: https://t.co/XU3ZJ8Y3dc 🗡️ pic.twitter.com/jU3n2Ff5DR

— Ghost of Tsushima 🎮 June 26 (@SuckerPunchProd) March 5, 2020