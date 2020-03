gamescom 2020 – Die ersten Aussteller wurden bekannt gegeben

Obwohl der Corona-Virus in den Medien gerade nicht zu umgehen und Grund für die Verschiebung und Absage vieler Messen ist, haben die Verantwortlichen der gamescom 2020 die ersten Aussteller bekannt gegeben, die auf der Messe ihre Produkte vorstellen werden. Darunter befinden sich neben Publishern und Entwicklern auch Anbieter von Hardware oder Streaming-Dienste.

Diese Aussteller sind auf der gamescom 2020 dabei

So bestätigten die Verantwortlichen, dass bereits über 200 Aussteller und 35 Gruppenorganisationen auf der gamescom auf euch warten werden. Die gamescom 2020 findet vom 25. August 2020 bis 29. August 2020 in Köln statt. Geöffnet für alle ist die entertainment area aber erst ab 26. August 2020. Der Fachbesucher- und Medientag ist in diesem Jahr am 25. August 2020, einem Dienstag. Mit dabei sind folgende Unternehmen:

astragon Entertainment

Bandai Namco Entertainment

Bethesda Softworks

Capcom Entertainment

CD PROJEKT RED

ELECTRONIC ARTS

ESL Gaming

Kalypso Media

Koch Media

MediaMarkt

Microsoft/Xbox

My.com

NCSOFT

Nintendo

Sega

THQ Nordic

Twitch

Ubisoft

Wargaming

Alternate

AORUS (GIGABYTE)

BenQ

Caseking

Corsair

Kingston Technology

MEDION

Omen

Samsung

Trust

Quelle: Koelnmesse GmbH via Facebook