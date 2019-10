Ghost of Tsushima – Kommt weiterhin für PlayStation 4

Nachdem es zuletzt seitens Sony recht laut bezüglich der nächsten Konsolengeneration wurde, gab es vermehrt Spekulationen um den Sucker Punch-Titel Ghost of Tsushima. Viele Fans fragen sich derzeit, ob das Action-Adventure möglicherweise nicht doch für die PlayStation 5 erscheinen wird.

Für welche Plattform erscheint Ghost of Tsushima?

Sony gab nun unlängst in einem Blogpost Entwarnung. Der Titel aus dem Hause des Infamous-Entwicklers soll demnach definitiv noch für die aktuelle Sony Konsole veröffentlicht werden. Demnach erklärt der japanische Konzern, dass auch wenn man derzeit stark über die PlayStation 5 berichten würde, dennoch zahlreiche Blockbuster auf der PlayStation 4 aufschlagen würden. Mitunter wird hier neben Death Stranding und The Last of Us Part II auch Ghost of Tsushima erwähnt. Ein konkretes Releasedatum bzw. ein Zeitraum wurde bislang noch nicht kommuniziert. Die PlayStation 5 soll bereits Ende des nächsten Jahres veröffentlicht werden.



Quelle: PlayStation Blog