Xbox One – Das Oktober Update ist da!

Xbox One-Besitzer können ab sofort das Oktober-Update herunterladen. Dieses bringt einige Interessante Features mit sich.

Was ist im Oktober neu?

Eine spannende Neuerung betrifft dabei die Mixer-App. Diese muss ab sofort nicht mehr geöffnet werden, um einen Stream zu verfolgen. Das kann nun auch über das Dashboard erfolgen. Weiterhin werdet ihr zukünftig benachrichtigt, wenn Spiele auf eurer Wunschliste im Angebot sind. Außerdem könnt ihr Freunde zukünftig auf Spiele im Rahmen des Xbox Game Pass hinweisen und diese so weiterempfehlen. Zudem wird es für Eltern dank des Oktober-Updates möglich sein größere Kontrolle über das Konsumverhalten der Kinder zu erhalten. So kann genau eingesehen werden wie viel Zeit die Sprösslinge in einer jeweiligen Anwendung verbracht haben sowie Begrenzungen eingerichtet werden. Zudem kündigte man an, dass im Laufe des Monats noch eine Event-App veröffentlicht werden soll. Hier können dann diverse saisonale Events in bestimmten Spielen auf den ersten Blick eingesehen werden.



