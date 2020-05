Marvel’s Iron Man VR – Neuer Releasetermin im Juli

Sony hat Marvel’s Iron Man VR einen neuen Releasetermin im Juli spendiert.

Nachdem Marvel’s Iron Man VR zuletzt auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, hat Sony dem VR-Titel nun überraschend einen neuen Releasetermin im kommenden Juli gesichert. Wie der Publisher unlängst via Twitter mitteilte, können sich Fans des Comic-Helden ab dem 3. Juli auf ein Wiedersehen in der virtuellen Realität freuen. Dann erscheint der Actiontitel nämlich exklusiv für PlayStation VR und zwar nicht nur in digitaler Form, sondern auch in einer physischen Sammleredition.

Letzteres kommt neben dem Hauptspiel und einigen Ingame-Belohnungen sogar mit dem offiziellen Soundtrack und einem exklusiven PS4-Theme daher. Die Inhalte im Überblick:

SIE Update: We are pleased to announce that Marvel's Iron Man VR will release on July 3. Please look forward to more news in the coming weeks! pic.twitter.com/aVk2khLNEW

— PlayStation (@PlayStation) May 12, 2020