Doom Eternal – Erste Screenshots zum Kampagnen-DLC veröffentlicht

Die Entwickler von Id Software haben erste Screenshots zum geplanten Story-DLC ihres Kult-Shooter Doom Eternal veröffentlicht. Die visuell beeindruckenden Bilder lassen auf neue Gebiete hoffen, die ihr so im Hauptspiel nicht gesehen haben dürftet. Mehr dazu erfahrt ihr im Folgenden!

Über den offiziellen Twitter Account von Doom haben die Entwickler von Id Software zwei Screenshots zum kommenden Story-DLC von Doom Eternal veröffentlicht. Bereits im Juni letzten Jahres wurde der Kampagnen-DLC angekündigt, auch wenn uns bis heute kein konkretes Release-Datum vorliegt. Die ersten Bilder machen optisch schon einmal eine Menge her und laden zu Spekulationen ein. Der erste Screenshot würde stilistisch zu Urdak passen, Heimatplaneten der Makyr-Rasse. Wird der Doomslayer im erweiterten Abenteuer den Kampf zur Haustür der Strippenzieher tragen? Der zweite Screenshot ist derweil kniffliger zu interpretieren. Auf den ersten Blick erinnern die stadtartigen Gebilde an den Star Wars-Planeten Kamino. Welchen Standort dieser Schauplatz im Doom-Universum einnimmt ist jedoch unklar.

Sollte der Release von Doom Eternal aus unerfindlichen Gründen an euch vorbeigegangen sein, können wir euch an dieser Stelle unseren Testbericht ans Herz legen.

🚨sneak peak screenshots from our first upcoming campaign DLC🚨 pic.twitter.com/9cOovcZ1Dt

— DOOM (@DOOM) May 8, 2020