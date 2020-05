Die Sims 4 – Neuste Erweiterung heißt Nachhaltig leben

Die neuste Erweiterung ‘Nachhaltig leben’ wurde für Die Sims 4 angekündigt. In einem Enthüllungstrailer zeigt uns Electronic Arts was uns im neusten Add-on erwartet. Wie der Name schon erahnen lässt, dreht sich hier alles um den Umweltschutz. Ihr könnt zum Beispiel euren eigenen Strom erzeugen, recyceln und eure eigenen Nahrungsmittel anbauen. Kümmert ihr euch nicht um den Umweltschutz, wird sich der Müll stapeln und die Luftverschmutzung immer stärker. Damit ihr den Schutz gewährleisten könnt, wird es mehrere neue Objekte geben. ‘Nachhaltig leben’ erscheint am 05. Juni 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4.

Auf nach Evergreen Harbor!

Die Erweiterung bringt auch eine neue Nachbarschaft mit sich: Evergreen Harbor. Hier arbeiten die Leute besonders eng zusammen, um der Umwelt etwas Gutes zu tun. Eine weitere Neuerung werden Leitern sein. Diese könnt ihr an Außenwänden anbringen, um in die erste Etage zu gelangen. Somit könnt ihr große Treppen ersetzen und Platz sparen. Übrigens könnt ihr das neue Feature mit den Leitern auch ohne das Add-on erhalten – ein kostenloses Update führt diese ein.

Quelle: The Sims via YouTube