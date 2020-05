Total Warhammer 2 – Neuer DLC erscheint demnächst

Das Crossover-Strategiespiel Total Warhammer 2 hat in der Vergangenheit, wie auch sein Vorgänger, immer wieder neuen DLC erhalten. Am 21. Mai 2020 ist es wieder soweit und es gibt eine neue Schippe Content. Parallel dazu wird es ein Update mit einigen Neuerungen geben, die ihr hier aufgedröselt findet.

Das gibt’s als neuen DLC bei Total Warhammer 2

The Warden & The Paunch bietet euch jeweils einen neuen legendären Kommandanten für die Hochelfen und die Grünhäute. Eltharion der Grimmige herrscht über Yvresse (Hochelfen), während Grom der Fettsack den Schartenaxt-Stamm (Grünhäute) anführt. Beide verfügen über ganz eigene Fraktionen, Ziele, Mechaniken, Einheiten und Spielstile verfügen. Beide können in den Kampagnen „Auge des Mahlstroms“ und „Reiche der Sterblichen“ sowie in benutzerdefinierten Gefechten/Mehrspielergefechten eingesetzt werden. Ebenso wird es einen kostenlosen DLC geben und zwar handelt es sich hierbei um niemand geringeren als Imrik, den Lord der Drachen.

