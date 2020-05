Pokémon GO – Neue Möglichkeiten Münzen zu bekommen

Bisher war es nur möglich durch Platzieren der eigenen Pokémon in Arenen in Pokémon GO Münzen zu verdienen. Das soll sich aber bald ändern. Da Spieler aufgrund der Corona-Krise das Spiel nicht mehr in der Art spielen können, wie zuvor, arbeiten Niantic schon länger an verschiedenen Anpassungen, um die Nutzer am Ball zu halten.

So verdient ihr demnächst in Pokémon GO Münzen

Nun führt Niantic eine Testphase in Australien ein, um die neuen Features zu testen. Um das System auszubalancieren gibt es dann nur noch 2 Münzen statt 6 pro Stunde in der Arena. Ebenso wird das tägliche Münzenlimit auf 55 erhöht. Desweiteren wird es einige tägliche Aktivitäten geben, mit denen ihr Münzen verdienen könnt:

Lande einen fabelhaften Wurf.

Entwickle ein Pokémon.

Lande einen großartigen Wurf.

Verwende eine Beere beim Fangen eines Pokémon.

Mache einen Schnappschuss von deinem Kumpel.

Fange ein Pokémon.

Verwende ein Power-up bei einem Pokémon.

Lande einen guten Wurf.

Verschicke ein Pokémon.

Gewinne einen Raid.

Es bleibt spannend, denn sofern die Testphase in Australien gut verläuft, wird das Update auch ziemlich bald in Europa verfügbar sein.

Quelle: Pokémon GO Live