Crucible – Veröffentlichtungstermin steht

Bisher war lediglich bekannt, dass der PvPvE-Shooter Crucible aus dem Hause Amazon irgendwann im Jahr 2020 erscheinen soll. Doch nun die errettende Antwort: Schon sehr bald! Das Entwickler-Team gab bekannt, dass Veröffentlichung des Free2Play-Spiels für den 20. Mai 2020 bei Steam geplant sei. Auf Steam könnt ihr es euch sogar schon vormerken.

Worum geht’s bei Crucible?

Bei Crucible handelt es sich um eine Mischung aus Koop-Shooter und MOBA. Zu Beginn werden zehn verschiedene Jäger bereitstehen, die alle mit ihren einzigartigen Fähigkeiten und Waffen daher kommen. Ihr landet in einer großen Open World in der ihr euch nicht nur gegen Monster sondern auch gegen andere Spieler behaupten müsst. Dabei sammelt ihr fleißig Essenzen mit denen ihr euren Charakter leveln könnt. Zur Veröffentlichung wird es 3-Spielmodi geben, jedoch mit der Option irgendwann eventuell mehr hinzuzufügen. Amazon beschreibt den Titel so: “Each match in Crucible is a fight for survival and control. Not only will you be going toe-to-toe with your fellow competitors, but you’ll have to adapt and overcome all the challenges the planet itself throws your way. You and your teammates will need to work together to take down alien creatures, capture objectives, and pursue your opponents in search of victory.”

New World - Deluxe Edition Bekämpfen Sie die brutalen Legionen der Verderbten und setzen Sie sich gegen andere Spieler in diesem Land voller Gefahren und Gelegenheiten durch.

Verbinden Sie Geschick und Stärke im Nahkampf, meistern Sie präzise Fernkampfangriffe oder bedienen Sie sich mächtiger Magie.

Trotzen Sie der Wildnis, indem Sie wilde Bestien jagen, um Nahrung und Herstellungsmaterialen zu gewinnen, und sichern Sie sich die wertvollen Ressourcen des Landes, die Sie für Ihren Aufstieg zur Macht benötigen.

Die Deluxe Edition enthält das Waldmensch-Rüstungs-Design, Waldmensch-Beil-Design, die Dogge als Haustier, das Stein/Schere/Papier-Emote-Set und das digitale Artbook zu New World.

Bestelle New World vor und sichere dir den Zugang zur geschlossenen Beta, sobald sie startet, sowie Isabellas Amulett, das Fistbump-Emote, ein Gildenwappen-Set und den speziellen Titel „Erste Expedition“.

Quelle: Amazon Game Studios