PlayStation Now – Diese Spiele kommen im Mai hinzu

Sony tut es Microsoft diese Woche gleich und gibt die Neuzugänge für den eigenen Abo-Service bekannt. So dürfen sich Spieler im Mai über drei Titel freuen, die dem bestehenden Portfolio hinzugefügt werden.

PlayStation Now mit Rainbow Six Siege

Ähnlich wie Microsofts Xbox Game Pass bekommt auch der Streaming-Dienst seitens Sony im Mai einige Neuzugänge spendiert. Dazu gehört unter anderem der Multiplayer-Dauerbrenner Rainbow Six Siege. Zu diesem Spiel gab Sony direkt eine zeitliche Beschränkung bekannt. So soll der Shooter vorerst bis zum 2. November Abonnenten des Dienstes zur Verfügung stehen. Zudem gesellt sich die Survival-Horror-Fortsetzung The Evil Within 2 sowie der Psychothriller Get Even. Sony gab bislang nicht bekannt, wann diese Spiel wieder aus dem Angebot entfernt werden.

Quelle: PlayStation Blog