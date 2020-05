Prince of Persia – Domain-Reservierung könnte ein Fake sein

Vor wenigen Tagen machte die Marke Prince of Persia Schlagzeilen. Denn einer Registrierung zufolge sicherte sich Ubisoft eine Domain zu Prince of Persia 6. Gerade vor dem Hintergrund, dass in den kommenden Monate zahlreiche Titel angekündigt werden, schlug diese Nachricht große Wellen. Die Sicherung der Domain könnte nun aber gar nicht echt sein. Der Reddit-User, der auf diese Registrierung fand, will nun Infos entdeckt haben, die gegen die Echtheit dieser Registrierung spricht.

Ungereimtheiten beim Registrar von Prince of Persia

Ubisoft registriert seine Domains normalerweise beim französischen Registrar Gandi SAS. Prince of Persia 6 wurde aber bei GoDaddy registriert. Dies ist ebenfalls Registrar, ein sehr großer sogar, aber keiner den Ubisoft normalerweise nutzt. Fraglich ist, wieso das in diesem Fall anders sein sollte. Ungewöhnlich ist zudem, dass der aktuelle Status auf “ClientHold” steht. das bedeudet, dass die Domain noch nicht bezahlt wurde. Sie wurde also zunächst einmal reserviert, bis die tatsächliche Zahlung eingeht. Doch warum sollte Ubisoft die Zahlung zurückhalten? Abgesehen davon, dass die Prince of Persia Reihe nicht bekannt dafür ist namentlich durchnummeriert zu werden, kommen also weitere Auffälligkeiten hinzu. Der Reddit-User schließt daraus also: Die Sicherung dieser Domain ist Fake. Offiziell haben wir jedoch keinerlei Infos. Somit behalten wir vorerst weiter im Auge, ob die Domain bezahlt wird. Idealerweise äußert sich Ubisoft aber dazu. Der letzte Teil der Reihe liegt nun 10 Jahre zurück. Aktuell ist die Reihe aber wieder in aller Munde. Zusätzlich tauchte auch noch geleaktes Gameplay-Material eines eingestellten Ablegers auf. Daher bleibt Fans nur weiter übrig zu hoffen.

