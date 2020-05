The Last of Us Part II – Neuer Story Trailer veröffentlicht

Naughty Dog und Sony haben einen neuen Trailer zu The Last of Us Part II veröffentlicht. Dieser Story Trailer zeigt Ellie, auf ihrem Rachefeldzug. Dabei scheint sie sowohl körperliche als auch psychische Strapazen zu erleiden. Die Geschichte setzt fünf Jahre nach den Ereignissen aus dem ersten Teil an. Ellie scheint endlich ein Zuhause gefunden zu haben, doch dieser Frieden hält nicht lange an.

Eines der ambitioniertesten Projekte

Im Zuge der Veröffentlichung des Trailers meldete sich auch der Vizepräsident von Naughty Dog, Neil Druckmann, zu Wort. Dieser bedankt sich sowohl bei seinem Team für die Arbeit als auch bei den Fans für die Unterstützung und bewertet das Spiel als eines der ambitioniertesten Projekte des Studios. The Last of Us Part II erscheint am 19. Juni 2020 exklusiv für die PlayStation 4.

Quelle: PlayStation Europe via YouTube