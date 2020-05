Call of Duty: Modern Warfare – Doppel-XP als Entschädigung

Am letzten Wochenende plagten zahlreiche technische Probleme den Online-Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare. Auch Warzone war davon betroffen. So verlief das Matchmaking oftmals nicht reibungslos und auch Erfahrungspunkte wurden teilweise nicht richtig gewertet. Das sorgte für Frust in der Community. Aber nun gibt es die entsprechende Entschuldigung der Entwickler.

Bis Freitag bekommte ihr doppelte Erfahrungspunkte in Call of Duty: Modern Warfare

Die Entwickler sind sich der technischen Probleme bewusst und wollen nun einen Ausgleich dafür bieten. Ab sofort gibt es nämliche doppelte XP und somit erhält man die Chance den Rückstand wieder wett zu machen. Bis einschließlich Freitag, den 8. Mai um 19 Uhr deutscher Zeit, erhalten die Spieler folgende Boni:

Doppelte Erfahrungspunkte

Doppelte Waffen-XP

Doppelte Geschwindigkeit beim Battle-Pass-Fortschritt

Über die sozialen Kanäle entschuldigte sich Infinity Ward für die Unannehmlichkeiten. Somit solltet ihr die Chance nutzen und euch dementsprechend hochleveln. Zudem gibt es aktuell auch eine Shipment 24/7-Playlist. Die sehr kompakte Map eignet sich enorm gut fürs schnelle Leveln.

Call of Duty: Modern Warfare - [PlayStation 4] Leider haben wir keine Beta-Codes mehr. Bitte warten Sie auf die Open Beta, die am 21. September auf Xbox One und am 19. September für PS4 startet.

Quelle: Infinity Ward via Twitter