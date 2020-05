Call of Duty: Warzone – Entwickler sprechen über die Zukunft des Battle Royale-Ablegers

Call of Duty: Warzone, der free-to-play Battle Royale-Ableger der gefeierten Shooter-Reihe, erfreut sich weiterhin größter Beliebtheit. Aufgrund des enormen Erfolgs scheint es ganz so, als würde Activision langfristiger planen wollen, als man es von der Reihe gewohnt ist. Aus Kreisen der Entwickler vernimmt man, dass man Warzone auch nach der Veröffentlichung eines neuen Hauptteils von Call of Duty, weiter unterstützen möchte. Mehr dazu erfahrt ihr im Folgenden.

Ein Call of Duty-Ableger, der länger als ein Jahr bestehen bleibt, ohne abgelöst zu werden? Ein absolutes Novum der Reihe, doch im Anbetracht des enormen Erfolgs von Warzone, scheint Activision kein Interesse daran zu haben, den Modus zum Release des nächsten Hauptteils der Reihe neu aufzulegen. In einem Interview mit GamerGen gab Taylor Kurosaki, einer der Entwickler von Infinity Ward, bekannt, dass Warzone als eine Art Verbindungsstück zwischen den Hauptteilen der Reihe bestehen bleiben soll. Was das Entwicklerteam in blumigen Worten zu beschreiben versucht, ist folgendes: Warzone soll über die Jahre weiterhin unterstützt werden und in Form von thematischen Updates frisch gehalten werden. Die Updates würden passend zum neuesten Call of Duty-Teil umgesetzt werden, sodass uns zum Beispiel gegen Ende dieses Jahres ein Vietnam-Update erwarten könnte. Aber lest selbst:

We’re in kind of uncharted territories here. Call of Duty has been on a very regular cadence for many many years. Warzone has made us rethink exactly how best to release new content and how to integrate it. Call of Duty is a genre in itself, there are different branches in the Call of Duty tree, but they’re all connected in some ways. Warzone will be the through line that connects all of the different various sub-franchises of Call of Duty.It’s going to be really cool to see how the different sub-franchises sort of come in and out of focus, but Warzone will be the one constant.