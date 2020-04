Call of Duty: Warzone – Infinity Ward arbeitet an Zusatzinhalten à la Fortnite

Bislang versucht Infinity Ward das Spielgefühl von Call of Duty: Warzone mit Hilfe von rotierenden Spielmodi frisch zu halten. Doch das soll bei weitem nicht das Einzige bleiben, was uns das Entwicklerteam auf lange Sicht bieten möchte. Ganz im Stile eines Fortnite, möchten sie ihren Battle Royale-Titel mit einer kontinuierlichen Geschichte untermauern. Mehr dazu erfahrt ihr im Folgenden.

Einer der am meisten kritisiertesten Features von Warzone, sind die wöchentlich rotierenden Spielmodi. Zwar sorgen sie für ein gutes Maß an Abwechslung, allerdings beschweren sich große Teile der schnell wachsenden Community darüber, dass favorisierte Modi ständig ausfallen. Infinity Ward meldete sich diesbezüglich endlich zu Wort und spricht von der Zukunftsplanung ihres Battle Royale-Ablegers. In einem Interview mit Gamesbeat, sprach der Narrative Director Taylor Kurosaki davon, dass sie planen würden mit Warzone eine umfassende Geschichte zu erzählen, die den alten Einzelspieler-Titeln der CoD-Reihe ähneln soll. Laut ihm, sei eine Modern Warfare-Kampagne nie mit dem Ende der eigentlichen Missionen beendet, sondern durch Modi wie Spec Ops weitergeführt worden. Diese Rolle soll jetzt auch Warzone einnehmen:

The important way to look at it is, when we set out to make the game way back at the end of 2016, a big tenet for us was–I’m going to parrot this back, because it’s been drilled into my head so much. It’s consistency and continuity across all modes. We didn’t want it to feel like three separate games in one box. We wanted it to feel like one massive world with a universal fiction, a universal narrative.

For players that love story, we want you to get more story when you’re playing Warzone, when you’re playing multiplayer, or when you’re playing Spec Ops. If you go back and watch the season one intro movie, that’s telling a bit of the story. Then you watch the season two intro movie, the one where Ghost made his appearance. That’s telling a bit more of the story. Now with season three’s intro, it’s continuing that narrative thread.