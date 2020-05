Little Town Hero – Ab Ende Juni auch für PS4

Das nächste Projekt der Pokémon-Macher hat endlich einen finalen Releasetermin spendiert bekommen.

PlayStation-4-Version kommt Ende Juni

Der Entwickler Game Freak arbeitet neben den populären Haupteilen der Pokémon-Reihe immer wieder auch an anderen kleinen Projekten, dazu gehört unter anderem das JRPG Little Town Hero. Wie Publisher NIS America nun bekannt gab, steht für das bisher Switch-exklusive Kleinod mit Ende Juni ein weiterer wichtiger Termin ins Haus. Schon ab dem 26. Juni soll das Rollenspiel nämlich für PlayStation 4 und auch in einer physischen Form für Nintendo Switch erscheinen.

Beide Retailboxen kommen zudem mit einem Artbook, einem Pin-Set, dem Soundtrack und einer Sammlerbox daher. Besitzer der Switch-Fassung können sich weiterhin über ein exklusives Poster freuen.

Little Town Hero ist bereits seit Herbst letzten Jahres im Nintendo eShop erhältlich.

Quelle: NIS America