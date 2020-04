Burnout Paradise Remastered – Switch Termin angekündigt

Arcade Racer sind etwas unterversorgt, zumindest fühlt es sich so an. Mit Burnout Paradise Remastered bekommt die Switch aber bald einen der besten Genrevertreter.

Electronic Arts ringt sich tatsächlich durch und bringt eines ihrer Spiele auf Nintendos Erfolgskonsole. Das Remaster des Arcade Racers ist ja bereits sein langer Zeit auf den anderen Plattformen erhältlich.

Die Switch Version soll jetzt am 19. Juni 2020 für die Nintendo Switch erscheinen. Inklusive besserer Texturen und 60 Frames pro Sekunde. Allerdings zahlt ihr auch hier wieder die “Nintendo Steuer”, denn das Remaster kostet euch 49,99 €.

Auf anderen Plattformen ist das Spiel für 19,99 € erhältlich, und oft auch für deutlich weniger. So zahlt ihr aktuell nur 12,99 € im Playstation Store. Im Nintendo eShop könnt ihr das Spiel ab jetzt vorbestellen.

#BurnoutParadiseRemastered on Nintendo Switch is now available for pre-order and it’ll be out on June 19th 2020! Check out the news right here: https://t.co/2VM63ucyYt pic.twitter.com/LEhCX8xgJm

— Criterion Games (@CriterionGames) April 30, 2020