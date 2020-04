Xbox Series X – Erste Software Eindrücke für die Inside Xbox am 07. Mai angekündigt

Microsoft gab heute bekannt, dass sie uns langersehntes Gameplay kommender Titel der Xbox Series X zeigen wollen und das schon am 07. Mai 2020. Im Zuge der Inside Xbox, die an diesem Tag stattfinden wird, werden wir endlich sehen können, was die nächste Konsolen Generation des Tech-Giganten leisten kann. Unter anderm wird auch Gameplay, des jüngst angekündigten Assassin’s Crew Valhalla zu sehen sein. Mehr dazu erfahrt ihr im Folgenden.

Die Xbox Series X in Aktion

Wir alle wissen mittlerweile, was die nächste Konsolen-Generation unter der Haube haben wird, doch all die TeraFLOPS und Hardware-Superlative, konnten uns bislang noch kein konkretes Bild von der eigentlichen Rechenpower der neuen Xbox verschaffen. Das möchte Microsoft jetzt ändern und kündigte heute stolz an, dass sie erstmals Gameplay-Material der geplanten Spiele zeigen möchten. Im Rahmen der Inside Xbox, die für den 07. Mai geplant ist, wird es bewegte Bilder zu sehen geben, unter anderem vom frisch angekündigten Assassin’s Crew Valhalla. Somit hat Phil Spencer nicht gescherzt, als er noch vor Kurzem davon sprach, dass wir schon bald die ersten Spiele der Xbox Series X sehen werden. Bekannt wurde das Ganze über den offiziellen Twitter-Account von Ubisoft Nordic. Wir sind sehr gespannt, die neue Konsolen-Generation in Aktion erleben zu dürfen und werden natürlich für euch Bericht erstatten.

We will be happy to reveal our first Assassin’s Creed Valhalla gameplay trailer during the First Look Xbox Series X Gameplay on Inside Xbox. Stay tuned! https://t.co/1KjtTI1FdF — Ubisoft Nordic (@ubisoftnordic) April 30, 2020

Xbox Wireless Controller - Cyberpunk 2077 Limited Edition 100% kompatibel mit Xbox Series X für zukunftssicheres Gaming

Holen Sie sich jetzt den exklusiven Controller zum heiß ersehntesten Spiel des Jahres

3,5mm-Stereo-Headsetbuchse für Kopfhörer und Headsets

Benutzerdefinierte Tastenzuweisung mit der Xbox Zubehör App

Bluetooth-Technologie für die Verwendung mit Windows 10-PCs, Tablets und Smartphones

Quelle: twitter.com