Xbox Game Pass – Service stellt neuen Nutzer-Rekord auf

Seit einigen Jahren preschen Abo-Modelle in die digitale Welt vor. Ob Netflix, Prime Video, DAZN, Disney +, die Popularität der Dienste wächst. Auch im Gaming-Sektor rückt dieses Modell weiter vor. Allen voran der Xbox Game Pass von Microsoft. Nun verzeichnete man einen nächsten Meilenstein. Ganze 10 Millionen Nutzer kann man mittlerweile verzeichnen.

Der Xbox Game Pass erfreut sich großer Beliebtheit

Der Dienst beinhaltet eine Vielzahl von Spielen, sowohl aktuelle Titel, aber auch alte Schätze aus der Zeit der Vorgänger-Konsolen. Mit gut 100 Titeln startete der Game Pass, mittlerweile umfasst das Programm weit über 250 Konsolenspiele. Nicht nur das, mit dem Xbox Game Pass Ultimate weitete man das Programm auch auf de PC aus. Damit kommt man Stand heute auf über 400 Games für Konsole und PC. Die Standard-Variante kostet monatlich 9,99, für die Ultimate-Version zahlt man 14,99€. Der Game Pass für PC kommt aktuell noch für schmale 3,99€ daher. Dabei profitiert man auch davon, dass Microsoft alle exklusiven Spiele auch am Tag 1 in den Game Pass integriert. Das gilt auch für kommende Titel wie etwa Halo Infinite. Aber nicht nur der Game Pass kommt gut an. Microsoft’s CEO Satya Nadella bestätigte, dass nun schon über 90 Millionen Menschen Xbox Live aktiv nutzen würden. Das umfasst Konsolen -und PC Spieler. Auch Project XCloud, welches sich in der Preview befindet, wird bereits von mehr als 100.000 Spielern genutzt.

Quelle: Microsoft