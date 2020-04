Days Gone – Befindet sich ein Nachfolger in Arbeit?

Mit Days Gone hat Sony im April des letzten Jahres zahlreiche PlayStation 4-Spieler auf ein atmosphärisches Zombie-Abenteuer entführt. Der Titel weist mehr als akzeptable Verkaufszahlen auf und verwandelte sich schnell zu einem kommerziellen Erfolg. Kein Wunder also, dass derzeit Gerüchte im Umlauf sind, dass Entwickler Bend Studios an einem Nachfolger werkelt.

Kommt Days Gone 2?

So veröffentlichte das Studio unlängst neue Stellenausschreibungen, die drauf hinweisen, dass man an einem neuen AAA-Spiel werkelt. Gesucht wird konkreter ein Senior Staff Technical Artist sowie ein Senior Audio Programmer. Genauere Details zu dem Projekt an dem das Team derzeit werkelt, gibt es von offizieller Seite nicht. Viele Fans hoffen dennoch auf einen weiteren Ableger im Days Gone-Universum. So gab das First-Party-Studio zuletzt bereits bekannt, dass man das Spieluniversum gerne weiter ausbauen würde.

Quelle: GamesRadar