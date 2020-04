Final Fantasy VII Remake – Nächste Teile könnten sich auf kleinere Abschnitte beziehen

Dass Final Fantasy VII Remake weitere Fortsetzungen spendiert bekommen wird, gilt bereits als gesichert. Eine konkrete Aussage darüber, wieviele Teile uns noch erwarten, blieben die Entwickler bisher aber schuldig.

Director Tetsuya Nomura gab nun zumindest erste Hinweise auf eine mögliche Aufteilung des Originalspiels. Wie dem japanischen Ultimania-Buch zu entnehmen ist, könnten sich die nächsten Serienteile womöglich auf kleinere Abschnitte und Spielbereiche fokussieren.

“Wenn wir die Geschichte in große Stücke aufteilen, dauert die Entwicklung länger. Wenn wir sie in kleinere, detailreichere Abschnitte aufsplitten, können wir sie schneller entwickeln. Ich hoffe, den nächsten Teil so schnell wie möglich zu veröffentlichen.”